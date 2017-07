%%%DDB verliert Jules Mumm an AvL/Saint Elmo's%%%

Bei Jules Mumm hat es ganz offenbar einen Betreuerwechsel gegeben. Nach Informationen von 'new business' qualifizierte sich in einem Pitch AvL/SE für die künftigen werblichen Aufgaben der Sektmarke. Bisheriger Partner war DDB Berlin. Beim neuen Betreuer hält sich André Aimaq bedeckt. "Fragen Sie den Kunden", so seine Antwort auf unsere Anfrage.

Jules Mumm-Hersteller Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien aber äußert sich zum Thema nicht. Ein Sprecher: "Hierzu machen wir keine Angaben." Aimaq und sein Partner Hubertus von Lobenstein haben jüngst ihre Agentur im Rahmen eines Insolvenz-Schutzschirmverfahren saniert und die Mehrheit an der geretteten Firma an Serviceplan verkauft. Damit wurde die Agentur Teil der Serviceplan-Tochter Saint Elmo's und heißt nun AvL/SE.

Mehr Infos gibt es in unserer aktuellen Printausgabe.