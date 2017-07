%%%Retail Media Group entwickelt Recruiting-Kampagne für Rollenspiel Albion%%%

Wer im echten Leben erfolgreich eine Firma managt, hat Führungsqualitäten - und qualifiziert sich damit zum potenziellen Clan-Chef oder Gilden-Anführer in der virtuellen Welt der Rollenspiele. Das ist die Grundidee der Kampagne "Where are your limits?", mit der der Berliner Spieleentwickler Sandbox Interactive den Start seines neuen MMORPG (= Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) Albion Online bewirbt.





Dafür entwickelten die Datenspezialisten der Retail Media Group (RMG) ein Kreativkonzept, das nicht nur Core-Gamer und MMORPG-Fans ansprechen soll, sondern alle potenziellen Rollenspieler. Im Mittelpunkt steht ein Spot, in dessen Story sich der Zuschauer in einer Bewerbersituation wiederfindet. Game of Thrones-Darstellerin Sarine Sofair fragt bestimmte Eigenschaften ab, die für das Arbeitsleben wichtig sind. Damit will die Kampagne Schlüsselqualifikationen der zukünftigen Spieler hervorheben. Ausgespielt wird der Spot über ein präzises Targeting, das auf Basis der RMG-Daten entwickelt wurde. Zielpunkt der großangelegten Onlinekampagne sind zwei unterschiedliche Landingpages, auf denen sich die Zuschauer für das Spiel registrieren können.





Bei RMG zeichnen Henning Güldenstein (Kreation) und Ben Schmidt (Beratung) für Idee und Konzept verantwortlich. Der Spot wurde mit Acne Production produziert.





Die 2016 gegründete Retail Media Group GmbH ist eine Tochter der Ceconomy AG (vormals Metro AG). RMG vermarktet die Daten ihrer Retailpartner und ermöglicht Werbetreibenden, ihre Zielgruppen auf Basis von Einzelhandels- und Kundeninsights individuell und zielgenau anzusprechen. Die Partnerunternehmen von Retail Media verzeichnen rund 10 Millionen Kundenkontakte täglich.