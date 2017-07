%%%Change Communication inszeniert Premiere des neuen Mercedes-Bus Tourismo%%%

(Foto: Henrik Morlock, morlock fotografie)

Für die Markteinführung des neuen Reisebus von Mercedes Benz kreierte die Frankfurter Agentur Change Communication als Event-Highlight eine dynamische Indoor-Busfahrshow, bei der Virtualität und Realität zu einem fast naturgetreuen Livebild verschmolzen. Eine 40 x 8m bewegliche LED Wand in Verbindung mit einer Bodenprojektion von 1200 qm und 28 Hochleistungsprojektoren erzeugten immer neue virtuelle Verkehrssituationen, in denen die 12 - 14 Meter langen und bis zu 24 Tonnen schweren Fahrzeuge ihre Fähigkeiten demonstrierten. Dieser "Tanz der Giganten" erforderte höchste Konzentration und Präzision u.a. von drei Fahrern, die die Choreografie auf den Zentimeter genau so fuhren, dass die Busse perfekt in die digitalen Bildwelten passten.