%%%brandung nimmt digitale Kommuniktion für VfL Bochum in die Hand%%%

Der Fußball-Zweitligist VfL Bochum 1848 will seine digitale Kommunikation auf Vordermann bringen und hat sich dazu nach einem mehrstufigen Pitch die Internetagentur brandung aus Köln an Bord geholt. brandung betreut bereits Clubs wie den 1. FC Köln, Hannover 96, Hertha BSC Berlin, Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt.

Beim VfL Bochum sollen neben der konzeptionellen, grafischen und technischen Überarbeitung der Website auch diverse Microsites neu entwickelt werden. Zudem wurde brandung auch mit der Entwicklung einer VfL-App beauftragt. Im Fokus der Neugestaltung steht die Fangemeinde des Vereins sowie die ansprechende Darstellung der Sponsoren und Unterstützer. Künftig sollen sich die digitalen Inhalte emotional und fanorientiert präsentieren sowie die Usability der Seiten optimiert werden - inklusive responsiver Gestaltung. Ferner stehen auf der To-Do-Liste die Einbindung von Social-Media-Plattformen, ein einheitlicher graphischen Rahmen mit wiederkehrenden Seitenelementen und die verbesserte Funktionalität. Zentrale Mehrwerte werden die Kaderdarstellung mit Facts zu den Spielern sowie die Integration von Statistikdaten in Spielberichten und Live-Ticker werden.

„Mit brandung haben wir uns für eine sehr professionelle Internetagentur mit extrem ausgewiesener Fußball-Kompetenz sowie umfangreichem „digital Know-how“ entschieden. Wir stellen damit die Weichen für eine weitere Professionalisierung des Vereins in Kommunikation und Fanservice“, so Knut Keymer, Bereichsleiter des VfL Bochum1848 für Merchandising, Mitglieder und Ticketing. Strategisch sei zusätzlich angedacht, nicht nur die verschiedenen Microsites sowie die VfL-App in die Website zu integrieren. Der Fan soll ein digitales Fullservice-Erlebnis entlang des Fanshops, des Mitgliederservice, des Ticketverkaufs und der Website erleben, und dies möglichst ohne technische Hürden.

"Wir freuen uns mit dem VfL Bochum 1848 einen weiteren digitalen Etat eines namhaften und sehr traditionsreichen Bundesligisten gewinnen zu können. Mit dem Verein 'vonne Castroper' bekommen wir eine reizvolle Aufgabe, über die nächsten Jahre und eine enge Partnerschaft verschiedene digitale Meilensteine in der Bundesliga setzen zu können. Besonders motivierend für unser Team ist insbesondere die Offenheit des VfL für Innovationen und die konsequente Orientierung an den Bedürfnissen der Fans", so Michael Hacke, Geschäftsführer von brandung.