%%%Jung von Matt/Neckar dreht Schoßhund-Viral für Hyundais Luxusmodell Genesis %%%

Mit einer Story, die Hundelovern wie Hundehassern gleichermaßen Spaß machen dürfte, inszeniert Jung von Matt/Neckar die neue Luxusautomarke Genesis und lenkt den Fokus auf die besonders hochwertige Ausstattung des Modells. Schon wenige Tage nach dem Livegang wurde der "Driver versus fierce cute dog" auf Youtube bereits mehr als 1,4 Millionen mal geklickt. Der Spot, der mit dem Flaggschiff-Modell G90 wirbt, bildet den Startschuss der weltweiten Markenlaunch-Kampagne. Er wird weltweit digital zum Einsatz kommen – mit verstärktem Fokus auf den US-amerikanischen Markt.





Jung von Matt hat den Film mit Regisseur Wayne McClammy realisiert, der unter anderem durch viel prämierte Spots für Geico, Call of Duty und EA Sports international Aufsehen erregen konnte. Die Produktion übernahmen Bigfish in Berlin und Hungry Man Productions in Los Angeles.





Global Brand Chief von Genesis bei dem jungen südkoreanischen Autobauer, einem Subunternehmen der Hyundai Motors Group, ist Manfred Fitzgerald - in der Branche kein Unbekannter.





Bei Jung von Matt/NECKAR zeichnet neben Agenturgründer Peter Waibel das Kreativteam Michael Maria Morgenbesser (Senior Copywriter) und Stefan Wittemann (Art Director) für die Kreation verantwortlich.