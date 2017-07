%%%Hamburger Agentur Walking Brands baut ihre Führung aus%%%

Die Hamburger Agentur Walking Brands hat ihre Führung verbreitet. Claudia Völker, 38, rückt zu Anfang August in die Geschäftsführung auf und kümmert sich um Finanzen. Imke Steineke, 36, hat die Position des Agency Directors übernommen und Thomas Schottenloher, 39, die des Unit Director Hamburg – die Agentur mit Fokus auf Live- und Digital-Kommunikation hat noch ein Büro in Berlin. Schottenloher agiert parallel als Head of Project Management, womit er in die Fußstapfen von Claudia Völker tritt. Steineke wird als Agency Director den Bereich HR und Interne Prozesse steuern.

"Nachdem wir in 2016 aufgrund der positiven Auftragslage unsere Mitarbeiterzahl beinahe verdreifacht haben, ist es nun an der Zeit, auch in der Agenturleitung die entsprechenden Ressourcen bereitzustellen. Ich gratuliere Claudia Völker zur verdienten Ernennung zur CFO und freue mich, mit Imke Steineke und Thomas Schottenloher zwei erfahrene Mitstreiter an Bord zu bekommen", so Thorsten Völker, 43, Geschäftsführer und Gründer der Agentur. Ehefrau Claudia Völker ist seit 2012 an Bord und arbeitete zuvor sowohl auf Agentur- als auch Kundenseite, als Namen werden Porsche, Phillip Morris, British American Tobacco und Unilever genannt.

Imke Steineke war die vergangenen sechs Jahre bei Bacardi als Senior Trade Marketing Manager beschäftigt. Zuvor machte sie unter anderem Station beim Scholz&Friends-Ableger RessourcenReich und bei British American Tobacco. Thomas Schottenloher arbeitete zuletzt auf eigene Rechnung sowie bei den Unternehmen Intel und Adidas.

Walking Brands arbeitet u.a. für Deutsche Bahn, Bahlsen und MTV Mobile.