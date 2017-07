%%%Brand Union entwickelt neue Marke für Bauriesen Saint-Gobain%%%

Die Markenexperten von Brand Union Germany melden Neugeschäft: Der börsennotierte französische Industriekonzern Saint-Gobain will eine neue unabhängige Marke für die deutsche Tiefbaubranche entwickeln und implementieren. Dafür sollen drei der insgesamt 14 Untermarken des Marktführers in den Sparten innovative Werkstoffe, Bauprodukte und Baufachhandel sollen zu einer neuen Marke zusammengeführt werden. Brand Union Germany wird dabei die Entwicklung der Markenstrategie, der Positionierung und der Leitidee der Marke übernehmen. Zu den Aufgaben gehören die Entwicklung des Markennamens (neben der offiziellen Firmierung) und des Markenclaims, die Kreation eines Corporate Design-Konzepts sowie die Konzipierung des Markenlaunches.

"Wir freuen uns, für diesen großen internationalen Baukonzern und seine Gesellschaften in Deutschland markenstrategisch tätig werden zu dürfen.“, sagt Tobias Phleps, CEO von Brand Union Germany. Erste Ergebnisse werden voraussichtlich Anfang 2018 zu sehen sein. Die Betreuung des neuen Kunden liegt beim Hamburger Büro der Agentur. Dort wurde das Team in diesem Jahr ausgebaut: Rico Zocher war im Frühjahr als Executive Client Management Director von der Spree an die Elbe gewechselt; neu an Bord gegangen ist kürzlich die Innovationsmanagerin Kathleen Ix ( new business berichtete ).