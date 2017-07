%%%McCann holt Social Media-Etat von Starbucks%%%



MRM//McCann Live betreut künftig die deutschen Social Media-Kanäle der Kaffeehauskette (V.l. Philipp Franz, Chantal Hildebrandt, Thomas Kochwasser, David Broghammer und Ben Buttkus. Foto: McCann)

Darauf eine Latte grande to go: Die McCann Worldgroup kann auf Neugeschäft in Deutschland und Osteuropa anstoßen. Ab sofort zeichnet MRM//McCann Live, der Social Newsroom der McCann Worldgroup, für die deutschen Starbucks-Präsenzen auf Facebook, Twitter, Instagram und Snapchat verantwortlich. Dabei kümmert sich das Team um Ben Buttkus um lokale Kampagnen und betreut Content-Produktion und Community Management. In einem europaweiten Pitch hatte das Warschauer McCann-Team den Social Media-Etat der Kaffeehauskette für Deutschland, Tschechien, Rumänien, Bulgarien, Ungarn und die Slowakei gewonnen.





Social Media ist ein zentrales Standbein der Marketingstrategie des Unternehmens. Auf seinen deutschsprachigen Kanälen verzeichnet Starbucksrund einer halben Million Facebook-Fans, gut 25.000 Instagram-Abonnenten und mehr als 35.000 Follower bei Twitter.





Starbucks Deutschland gehört zum Franchiseunternehmen AmRest, das als Lizenznehmer rund 700 Systemgastronomiebetriebe, darunter unter anderem Pizza Hut und Burger King, in Mittel- und Osteuropa betreibt. Für Starbucks wird MRM//McCann auch in Tschechien, Rumänien, Bulgarien, Ungarn und der Slowakei die jeweiligen lokalen Social Media-Maßnahmen übernehmen - das postete MRM//McCann global bei Facebook.





MRM//McCann Live ist als Social Media-Einheit zwischen Kreation, Strategie und Account für die Bereiche Social Listening und Realtime Marketing angesiedelt.