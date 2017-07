%%%Ogilvy: "gleichberechtigtes Management-Team" führt nach Klenkes Demission%%%

Nach der Kündigung von CEO Ulrich Klenke gibt Ogilvy bekannt, dass die künftige Führung von "einem gleichberechtigten Management-Team" besteht: aus Monika Saeger (Strategie/Sprecherin der Geschäftsführung), Chaichana Sinthuaree (Beratung/CEO) sowie Michael Kutschinski und Dr. Stephan Vogel (beide Kreation) sowie Helmut Hechler (Finanzen). Die bisherigen Submarken werden unter der gemeinsamen Agenturmarke "Ogilvy" vereint.

Paul O’Donnell, Chairman and CEO EMEA Ogilvy & Mather Worldwide: "Ich bedanke mich bei Ulrich Klenke für die Arbeit der letzten Jahre. Ihm ist es gelungen, ein neues, starkes Führungsteam für das Next Chapter von Ogilvy zusammenzustellen. Er hat die digitale Integration der Gruppe maßgeblich vorangetrieben. Alle drei Ogilvy-Standorte stehen gut da."

Im Rahmen des "Next Chapter" setze Ogilvy in Deutschland auf ein Leadership-Modell. Moderne Kommunikationsaufgaben könnten nicht mehr nur auf einzelne Experten verteilt werden, sondern müssten holistisch behandelt werden. Dies verlange ein neues Kundenverständnis, Technologie und die Entwicklung von Business-Modellen. Das neue Management-Team bildet laut Ogilvy genau dies ab.

"Es kommt aus den eigenen Reihen und besteht aus erfahrenen und hochkarätigen Köpfen, die in den letzten Jahren bereits erfolgreich zusammengearbeitet haben. Gemeinsam mit seinen internationalen Kollegen wird das Team die Transformation der deutschen Gruppe vorantreiben, die kundenspezifische Teams in Berlin, Düsseldorf und Frankfurt unter einem gemeinsamen Markendach vereint", informiert Ogilvy.

Chaichana Sinthuaree sagt: "Oft hört die deutsche Agenturdenke immer noch an der Landesgrenze auf. Unternehmen und Konsumenten agieren jedoch schon lange global. Das Zusammenspiel von Daten und Kreativität braucht mehr Durchlässigkeit, mehr Kooperation, mehr Network. Wir freuen uns, mit Ogilvy in Deutschland an der Spitze dieser Entwicklung im Ogilvy-Network zu stehen."

Monika Saeger fügt hinzu: "Wir verstehen Ogilvy Deutschland als ein international führendes Marketing- und Kommunikationsunternehmen und nicht als Werbeagentur mit einer umfassenden 'können wir auch-Mentalität'. Das Next Chapter ermöglicht uns, viel stärker von dem globalen Know How zu profitieren und für unsere Kunden Lösungen anzubieten, die dem Leadership Approach entsprechen, den wir bei Ogilvy weltweit kultivieren."