%%%planus media wirbt für mehr Demokratie%%%

Im Vorfeld der Bundestagswahl unterstützt die Kölner Agentur planus media die deutschlandweite Kampagne www.demokratie-ist-alles.de bei der Mediaplanung: Auf City-Light-Postern, Infoscreens sowie digitalen Screens an Bahnhöfen und in Einkaufszentren wird unter dem Claim "Ich könnte auch … muss ich aber nicht" mit verschiedenen Motiven für Presse-, Berufs- und Religionsfreiheit geworben. Geplant und gebucht sind ab 24. Juli mehr als 11.000 Flächen in über 23 Städten, darunter Berlin, Hamburg, Frankfurt, Dortmund, Dresden oder Nürnberg. Zudem bringt planus über 140.000 Edgar-Cards in der Szenegastronomie in Umlauf. Auf den digitalen Out-of-Home-Flächen sind die Aussagen in einem 5-Sekunden-Spot zu sehen. Die Motive wurden von Studentinnen und Studenten der Hochschule der Medien, Stuttgart, entwickelt.