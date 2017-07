%%%Neue Bewegtbild-Content-Unit JvM/play in Hamburg%%%



v.l.: Gabriel B. Arrahnio, Florian Panier (Foto: JvM)

Jung von Matt startet seine Bewegtbild-Content-Unit JvM/play, die in Zürich (also bei JvM/Limmat) etabliert wurde, in Hamburg. Der Erfolg des Modells in der Schweiz und die große Nachfrage der deutschen Kunden lässt diesen Schritt zwingend erscheinen, teilt die Agentur mit. Schon in 2016 wurden siebenstellige Umsätze, mit dem Angebot auf Kunden wie BMW, Vodafone, Innogy, Welt und der Elbphilharmonie, erzielt.

Die allseits beschriebene Explosion von Kanälen, Plattformen und Screens und die Segmentierung von Kundengruppen bringe in der Konsequenz die Anforderung mit sich, für dies alles auch individuelle Werbeformate zu produzieren, so JvM. Vor allem Bewegtbild, das Endkunden unterhält oder unterstützt. Dies falle aber den klassischen redaktionellen Content-Anbietern schwer, da sie eher aus dem schriftlichen informativen Hintergrund agieren würden.

Außerdem: Die Menge und Geschwindigkeit, in der diese Formate produziert werden müssen, lasse auch die klassische arbeitsteilige Herstellung über Filmproduktionen oft zu langsam und aufwändig erscheinen. Vorstand Thomas Strerath: "Vor diesem Hintergrund bietet Jung von Matt/play als Inhouse-Produktion die Basis für einen Full-Service von Strategie, Kreation und Produktion für Bewegtbild-Content. Es geht nicht um mehr & billiger, sondern um smarter & faster."

Florian Panier, bisher Head of TV der 18-köpfigen FFF-Abteilung (geht in play auf) bei JvM in Hamburg, ist nun Chef der play-Unit. Er sagt: "Alleine Gabriel B. Arrahnio als unser festangestellter Inhouse-Regisseur hat mit dem Gewinn eines silbernen Awards beim Young Director Award in Cannes soeben genau diesen Anspruch untermauert.“

JvM/play sei die konsequente Weiterentwicklung der FFF-Abteilung und solle als Ergänzung – nicht als Konkurrenz – zu den etablierten Partnerschaften mit den Werbefilmproduktionen agieren.

Übrigens hat eine Agentur bei play gekupfert: In der fischerAppelt-Gruppe gibt es seit Jahren einen Bewegtbild-Spezialisten gleichen Namens.