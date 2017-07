%%%Track ist neue Lead-Agentur für Frozen Yogurt Eis-Marke kissyo%%%



Hauptaufgabe von Track ist es, die Markenpositionierung und Zielgrupenansprache für die Marke 'kissyo' zu schärfen (Foto: Track)

Nach einem Agentur-Screening hat sich die fresh five premiumfood GmbH, Heilbronn, für die Hamburger Agentur Track entschieden.

Der Lebensmittelproduzent ist auf die Produktentwicklung, Herstellung und Distribution von Frozen Yogurt und Eis-Produkte in Bio-Qualität spezialisiert. Hauptaufgabe von Track ist es zunächst, die Markenpositionierung und Zielgruppenansprache zu schärfen und darauf aufbauend ein Kommunikationskonzept für die Marke 'kissyo' zu erstellen. Der überarbeitete Auftritt soll zur Anuga im Oktober 2017 starten.

"'kissyo' verbindet die Eigenschaften eines leckeren Joghurt-Eises mit den Vorteilen und Nährwerten eines hochwertigen Frozen Yogurt in Bio-Qualität. Dies zu vermitteln, ist eines der Kommunikationsziele, die wir mit Track erarbeitet haben. Die Agentur hat uns dabei sowohl durch ihre strategische Marken- als auch Kommunikationskompetenz überzeugt", sagt Lutz Haufe, Geschäftsführer der fresh five premiumfood, zur Agenturentscheidung.

Die fresh five premiumfood GmbH wurde 2011 von Lutz Haufe gegründet. Anfang dieses Jahres kam die Q Capital Ventures Group als strategischer Investor an Bord. Die Frozen Yogurt Eis-Produkte wurden Anfang 2014 gelauncht und sind bisher regional in Deutschland und Österreich im Lebensmittelhandel sowie im Out-of-Home-Segment erhältlich. 'kissyo' ist Bio Frozen Yogurt mit einem Joghurt-Anteil von bis zu 77 Prozent in Bio-Qualität, niedrigem Fettgehalt und natürlichen Zutaten (ohne künstliche Aromen und Zusatzstoffe). Aktuell gibt es im Becher neben dem Klassiker Natur mehrere Fruchtsorten wie zum Beispiel Mango-Maracuja, Himbeere, Vanille-Erdbeere und auch Frozen Yogurt am Stiel.