%%%Skoda und Cirque du Soleil vereinbaren Partnerschaft %%%

Der tschechische Automobilhersteller Skoda hat mit dem kanadischen Live-Show-Anbieter Cirque du Soleil eine Kooperation für die kommenden vier Jahre abgeschlossen. Die Automarke ist damit künftig fester Bestandteil in der Außenwerbung, auf Druckprodukten, in TV-Spots sowie auf der Homepage des Entertainment-Anbieters.

Die vereinbarte Partnerschaft umfasst darüber hinaus großflächige Marketingkampagnen, Werbemöglichkeiten bei Vorführungen des Programms in Las Vegas, spezielle VIP-Erlebnisse wie Backstage-Führungen sowie Meet and Greets mit den Künstlern. Durch die Zusammenarbeit mit Cirque du Soleil verfügt Skoda über Zugang zur globalen Fangemeinde des Unterhaltungsunternehmens mit rund zehn Millionen Followern in den sozialen Medien.



Der Cirque du Soleil bietet seit 1984 artistische Showprogramme an und erreicht mit seinen Aufführungen jährlich rund elf Millionen Zuschauer weltweit.