%%%Michelin shiftet globales Media-Budget zu Havas Media%%%

Der französische Reifen-Konzern Michelin hat seinen rund 100 Millionen Euro schweren globalen Media-Etat an das Havas-Media-Network vergeben. Dieser Entscheidung ist ein Pitch vorausgegangen, an dem auch der Etathalter MEC teilgenommen hat. Die WPP-Tochter MEC hatte die amerikanischen Media-Aufgaben in 2009 von ihrer Schwester MediaCom übernommen.

Zu den wichtigsten Michelin-Ländern zählen Frankreich, Deutschland, Spanien, Großbritannien in Europa, Kanada, Mexiko und die USA in Amerika und last but not least der Riesen-Markt China in Asien. Die Zusammenarbeit von Michelin mit der Kreativ-Agentur TBWA\Chiat\Day wird durch die Änderung bei der Media-Betreuung nicht berührt. Die Omnicom-Tochter ist für den Reifen-Konzern ebenfalls global tätig.