%%%UDG baut für VW Technologieplattform für die Konzernbeschaffung%%%

Die United Digital Group (UDG) hat für die Volkswagen AG eine globale Plattform zur digitalen und vernetzten Zusammenarbeit mit Lieferanten entwickelt. Unter den Namen ONE verbindet die Plattform mehr als 300.000 Nutzer und Lieferanten aus den verschiedenen Geschäftsbereichen und ist damit eine der größten Arbeitsplattformen des Konzerns. ONE wurde in einem zwölfmonatigen Projekt von UDG federführend in der Technologie und im Design konzipiert und implementiert. Technologische Basis ist das CMS First Spirit und eine in Java entwickelte Applikation. Das Projekt wurde im agilen Scrum-Verfahren mit dem Kunden umgesetzt.





Die Plattform stelle in der Industrie eine Benchmark dar, sagt Jessica Peppel-Schulz, CEO von UDG. Man sei stolz, Volkswagen als präferierter Partner bei diesem Projekt begleitet zu haben - zudem sei ONE ein hervorragendes Beispiel für die UDG-Vision der ‚Human Centric Digital Transformation’. Die United Digital Group arbeitet schon seit Jahren für den Wolfsburger Automobilkonzern. In der Agentur war Geschäftsführer Utku Aksoy verantwortlich für das technologische Großprojekt.





Die Hamburger Digitalagentur UDG gründete sich 2011 als Konglomerat aus elf führenden Spezialisten. Sie ist vom Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) als Full-Service Agentur sowie in den Disziplinen SEO, SEA, Affiliate Marketing und Social Media zertifiziert. An den Standorten Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Herrenberg, Karlsruhe, Köln, Mainz, München, Stuttgart/Ludwigsburg sowie London betreut UDG Kunden wie Aldi Süd, Bitburger, Bosch, Porsche, Telefonica, Teva/ratiopharm und ThyssenKrupp.