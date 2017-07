%%%Preuss und Preuss entwickelt Ausbildungskampagne für das Land Brandenburg%%%

Die Berliner Agentur Preuss und Preuss konnte einen Pitch des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familien des Landes Brandenburg (MASGF) für sich entscheiden. Zusammen mit verschiedenen lokalen Handwerks- und Industrie- und Handelskammern startet das Bundesland eine große Ausbildungsoffensive, die Jugendliche auf die Ausbildungsqualität in Brandenburg aufmerksam machen will.





Preuss und Preuss entwickelte dafür einen Testimonialansatz, in dessen Mittelpunkt Azubis und Ausbilder stehen, die stolz auf ihren Beruf sind. Die Kampagne konzentriert sich auf OoH- und Social Media-Kanäle. Dabei stehen die zielgruppengerechte Bespielung und Interaktion mit den Usern im Fokus. Geplant sind auch Kooperationen mit jungen Influencern. Die ersten Ergebnisse kann man ab September in ganz Brandenburg und online unter "Brandenburg will Dich!" bzw. #brandenburgwilldich sehen.





Auf Agenturseite zeichnen Nina Preuss (GF) und die beiden Kreativ-Geschäftsführer Michael Preuss (GF/CD) und Lutz Plümecke für die Kampagne verantwortlich. Die Berliner arbeiten u.a. für das Deutsche Symphonie-Orchester, den Deutschen Gewerkschaftsbund und die Fitnesskette fitbox.