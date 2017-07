%%%1-2-social betreut Sky-Communities%%%

Die Social-Media-Agentur 1-2-social übernimmt ab sofort die Kundenbetreuung der Social Media-Community des Abosenders Sky. Den sechsstelligen Etat konnten sich die Münchner in einem Pitch sichern. Der Auftrag umfasst neben der Bearbeitung und Beantwortung von Fragen und Anliegen der Abonnenten auch die Konzeption und Veröffentlichung reaktiver Posts sowie das Monitoring. Außerdem wird sie Sky bei der kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung seines Kundenservices unterstützen. "Unsere Kunden nutzen immer stärker die Möglichkeit, mit uns über die sozialen Medien in Kontakt zu treten und möchten in Echtzeit und auf Augenhöhe mit uns kommunizieren", erklärt Sascha Vorwald, Director Digital Services bei Sky. Das Unternehmen ist mit über 4,9 Millionen Kunden in Deutschland und Österreich Marktführer im Bereich Pay-TV.





Das rund 40-köpfige 1-2-social -Team um die Geschäftsführer Helge Ruff und Markus Dickhardt entwickelt Strategien und Kampagnen für aktuell mehr als 60 Kunden - darunter neben Sky noch weitere Medienmarken wie der History Channel, 13th Street und HSE24.





Das Social-Media-Marketing des Senders liegt intern bei Sky Creative Service. An den jeweiligen Kampagnen sind neben der Kreativagentur Serviceplan verschiedene Dienstleister beteiligt - bei den aktuellen Maßnahmen zum Sendestart der 7. Game-of-Thrones-Staffel beispielsweise die Influencerplattform Buzz Bird.