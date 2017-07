%%%Eintracht Frankfurt holt mit Deutsche Asset Management weiteren Finanzpartner an Bord%%%

Die Deutsche Asset Management steigt zur Saison 2017/18 als Premium-Partner beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt ein. Die Deutsche Asset Management ist der Markenname für den Geschäftsbereich Asset Management der Deutschen Bank AG und ihrer Tochtergesellschaften.

Die Vereinbarung mit dem Vermögensverwalter beinhaltet eine umfassende Logopräsenz – sowohl im TV-relevanten-Bereich als auch im Vereinsumfeld. Zudem wird die Deutsche Asset Management auch auf TV-relevanten Werbemitteln bei den Heimspielen der Eintracht zu sehen sein. Zum neuen Vertrag gehört auch eine Partnerschaft mit dem Eintracht Frankfurt e.V. Als Kern dieser unterstützt die Deutsche Asset Management den Nachwuchs der Eintracht und wird Ausbildungspartner des Leistungszentrums. Die Zusammenarbeit hat zunächst eine Laufzeit von zwei Jahren und gilt somit bis zum Ende der Saison 2018/19.

"Wir freuen uns, mit dieser Premium-Partnerschaft unseren Heimatstandort Frankfurt sowie die Eintracht, und vor allem die Nachwuchsarbeit des Vereins, zu unterstützen. Darüber hinaus wird uns die breite mediale Präsenz der Eintracht in einer für uns spannenden Phase zugutekommen", so Alexander Maresch, Global Head of Marketing der Deutschen Asset Management.

Axel Hellmann, Mitglied des Vorstands der Eintracht Frankfurt Fußball AG ergänzt: "Die Deutsche Asset Management gehört zu den weltweit führenden Vermögensverwaltern und ist nach Fondsvermögen mit ihrer Marke DWS der größte deutsche Anbieter von Wertpapier-Publikumsfonds. Die Partnerschaft verbindet zwei wachstumsstarke Unternehmen am Finanzplatz Frankfurt und zeigt einmal mehr, wie stark sich die Vernetzung von Eintracht Frankfurt zu den Branchenführern der Finanzwelt entwickelt hat. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem sehr renommierten Partner."

Im Mai hatte Eintracht Frankfurt seine Partnerschaft mit der Deutschen Börse bekanntgegeben. In diesem Zusammenhang hatte Hellmann verkündet, dass "diese Partnerschaft die große Bedeutung der Eintracht am Finanzplatz Frankfurt hervorhebt und Signalwirkung für weitere Engagements aus dem Finanzbereich haben wird". Wie es scheint, geht diese Rechnung auf. Neben der Deutsche Asset Management sind auch die Frankfurter Sparkasse und die Helaba Premium-Partner des Clubs. Zudem gehören die Commerzbank und die Raiffeisenbank Oberursel eG zum Partnerpool.