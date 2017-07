%%%Content Fleet baut Geschäft mit Saturn aus%%%

Die Hamburger Agentur Content Fleet baut ihr Geschäft mit der Elektronikmarktkette Saturn aus: Ab sofort bespielen die Content-Spezialisten auch den YouTube-Kanal Turn On des Ingolstädter Unternehmens. Das gleichnamige Content-Portal turn-on.de und die dazugehörigen Social Media-Kanäle verantwortet Content Fleet bereits seit 2014. Auch für den YouTube-Kanal produziert die Agentur bereits seit Bestehen der Zusammenarbeit Videos, wie zum Beispiel Tutorials rund um den Umgang mit Hard- sowie Software. Jetzt haben die Hamburger den Zuschlag für die komplette Betreuung des Kanals bekommen.

"Indem wir die gesamten Online- und Social Media-Kanäle von Turn on in eine Hand legen, können wir das Potenzial unserer Content-Plattform zukünftig noch besser nutzen und für den User noch spannender gestalten", sagt Thorsten Eder, Marketingleiter Saturn Deutschland . Entsprechend arbeitet Content Fleet derzeit an einer engeren Verknüpfung zwischen allen Turn on-Bereichen.