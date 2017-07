%%%Lufthansa und neulandherzer vermitteln mit Schauspielerin Emilia Schüle Heimweh%%%



Für Lufthansa reist die Schauspielerin Emilia Schüle in ihre russische Heimat (Foto: Lufthansa)

Die Kampagne '#inspiredby-Heimweh' von Lufthansa begibt sich ab heute auf die Suche nach Herkunft und Identität in Russland. Im Mittelpunkt des dritten Episoden-Films steht die deutsche Schauspielerin Emilia Schüle ('Smaragdgrün'), die in Russland geboren wurde. Der Film ist ausschließlich auf den Lufthansa Social Media-Kanälen zu sehen. Die Gestaltung und Produktion lagen bei der Frankfurter Digital-Agentur neulandherzer.

Benita Struve, Senior Director Marketing Communications Lufthansa, erklärt: "Mit der neuen Heimweh-Episode gelingt es uns, noch emotionaler den Wunsch nach Heimat und die Bedeutung von Herkunft in Verbindung eines Landes hervorzuheben. Wie sehr Destinationen und Menschen im Einklang sind, wie prägend die Bräuche und Sitten der Länder sind. Emilia Schüle stellt die richtige Frage für unser Heimweh-Format. Aufgrund ihrer interessanten Persönlichkeit kann sie die Suche nach Heimat besonders glaubwürdig und involvierend erzählen."

In 'A Home Unknown' reist Schüle nach 23 Jahren zum ersten Mal an ihren russischen Geburtsort Blagoweschtschensk an der Grenze zu China. Auf ihrer Reise entdeckt sie ihr Herkunftsland und erlebt die Kultur ihrer Heimat durch den Besuch von Dörfern und Landschaften. Ihr Weg führt entlang der Flüsse Amur und Zeya über den Baikalsee bis hin zu ihrer Geburtsstadt Blagoweschtschensk. Die Stationen dieser Reise liegen auf der historischen Route der Trans-Sibirischen Eisenbahn.

Der Film 'A Home Unknown' soll den Geburtsort als einen Ort inszenieren, zu dem man sich immer zugehörig fühlt. Struve ergänzt: "Aus der Grundidee, was Menschen zum Reisen bewegt und was Reisen mit ihnen macht, entwickeln wir die Heimweh-Idee weiter, um große, integrierte Kampagnen zu kreieren. Wir verstehen Contentmarketing als authentisches Storytelling, das echte Einblicke in die menschliche Psyche über alle Kanäle hinweg trägt. Lufthansa ermöglicht Reisen und Entdeckungen." Unterstützt werden der Film und die Story mit täglichen Instagram Stories, bestehend aus Videoprotokollen aus Schüles Reisetagebuch.

Lufthansa arbeitet neben neulandherzer auch mit den Agenturen Kolle Rebbe und DDB zusammen. Letztgenannte betreut seit März 2017 den Dialog-Etat. Kolle Rebbe holte kürzlich Andreas Bilgeri als Chefberater von Philipp und Keuntje für die Betreuung des Kunden an Bord.