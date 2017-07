%%%Serviceplan und Studio Oeding bringen für Ehinger Kraftrad den Harley-Geist in die Flasche%%%



Ehringer Kraftrad macht Harley Davidson in Form von Gin-Flaschen mit Motorteilen der Motorräder trinkbar (Foto: Serviceplan)

Im Auftrag der Hamburger Custombike-Manufaktur Ehinger Kraftrad hat die Münchner Agentur Serviceplan in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Designstudio Oeding einen Gin namens 'The Archaeologist' entwickelt, der Originalteile von klassischen Harley-Modellen der 1930er-, 1940er- und 1960er-Jahre enthält. Damit ist der Spirit von Harley Davidson quasi trinkbar.

Der Name der Spirituose ist an den Namensgeber des Kunden Uwe Ehinger angelehnt. Seit Jahrzehnten stöbert er an den entlegensten Orten der Welt antike Motorräder auf, handelt mit diesen oder designt daraus seine eigenen Kreationen. Das hat ihm den Spitznamen 'The Archaeologist' eingebracht.

In den Gin-Flaschen sind die Original-Motorteilen von einer 1939er-Flathead-Nockenwellen aus der Wüste von Mexiko, 1947er-Knucklehead-Muttern aus Chile und ein 1962er-Panhead-Kipphebel aus Südkorea. Die Motorteile wurden gereinigt und mit einer Zinnlegierung lebensmittelecht versiegelt, auf eine Stahlkonstruktion gelötet und jeweils in einer handgegossenen Flasche verbaut. Das Packaging-Konzept von wurde von Studio Oeding und der Serviceplan Agenturgruppe entwickelt. Es ist der Originalverpackung der verwendeten Motorteile nachempfunden: Angefangen von ausgewählten Pappen und Farben – verarbeitet mit einer Original-Heidelberg-Tiegeldruckpresse von 1931 – über gewachstes Einwickelpapier mit der Geschichte des jeweiligen Fundes bis hin zum handgestempelten und verplombten Siegel sowie zum vernieteten Hang Tag mit der Seriennummer des in der Flasche konservierten Motorteils. Jede Flasche 'The Archaeologist' ist ein Unikat. Die erste Edition von 'The Archaeologist' ist größtenteils für Ehringers Kunden und den Ausschank in seinem Laden reserviert. Die auf der Website frei verfügbaren Exemplare waren binnen Stunden ausverkauft. Vorbestellungen für die nächste Serie werden bereits angenommen.

Ansprechpartner auf Agenturseite sind Alexander Schill (Chief Creative Director), Timm Hanebeck (Global Creative Director), Christoph Everke (Executive Creative Director und Managing Director Serviceplan Campaign), Katrin Oeding, Basma Attalla, Franz Röppischer, Lorenz Langgartner (alle Creative Directors), Henrik Pfeiffer (Texter), Sung-Hi Leem, Javier Fernandez, Pedro Gropo (alle Art Directors) sowie Frederike Enk und Johanna Bähner (beide Beratung). Die Produktion lag bei Pfefferminzfilm GmbH. Das Sound Design steuerte The Picturebook bei. Die Fotos schoss Bernd Westphal. Für die Filmproduktion waren Romey von Malottky GmbH und AWF München an Bord. Die Illustrationen stammen von Thomas Ardelt.