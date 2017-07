%%%Huth + Wenzel wird digitale Leadagentur der ING-DiBa%%%

Die Frankfurter Kreativagentur Huth + Wenzel konnte sich im Pitch den Etat für digitales Marketing der ING-DiBa sichern. Das Mandat, das in dieser Form erstmalig so ausgeschrieben wurde, umfasst die strategische Weiterentwicklung der Markenidentität des Bankhauses und die Umsetzung entlang der Customer Journey über alle Online-Kanäle hinweg, von der strategischen Planung über Social Media und Content Marketing bis hin zu Onsite- und Banner-Kampagnen. Mit über acht Millionen Kunden ist die ING-DiBa die drittgrößte Bank in Deutschland.