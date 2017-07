%%%Leverate wird Partneragentur von Tencent %%%

Leverate Media bietet für die IDG-Kanäle kunden- und kampagnenindividuelle Mediaberatung und -planung. Die Agentur unterstützt bei der Kampagnenumsetzung, einschließlich performanceorientierter Optimierung und Auswertung. "Wir freuen uns sehr, werbetreibenden Unternehmen in Deutschland und Europa als erste deutsche Partneragentur von Tencent einen hochwertigen und reichweitenstarken Zugang zu interessanten Konsumentengruppen in China eröffnen zu können“, erklärt Sebastian Erasmus, CEO Leverate Media Group.





Das 2013 in Berlin gegründete Unternehmen positioniert sich als Full-Service Performance Mediaagentur und betreibt heute Büros u.a. in London, San Francisco, Singapur und Jakarta. Mehr über Leistungsangebot und Pilotprojekte von Leverate, über Zielgruppenpotenziale in China und Stolpersteine bei der Adaption von Kampagnen für den chinesischen Markt lesen Sie in der aktuellen Printausgabe von new Business.