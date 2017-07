%%%Mercedes-Benz steigt in die Formel E ein %%%

Der Automobilhersteller Mercedes-Benz, Stuttgart, richtet sein Engagement im Motorsport neu aus und verabschiedet sich zum Ende der Saison 2018 von den Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM). Ab dem Folgejahr wird Mercedes-Benz in der Formel E an den Start gehen. Neben der elektrisch betriebenen Rennserie ist das Unternehmen in der Formel 1 vertreten.

"Die Formel E ist mit einem spannenden Start up-Unternehmen vergleichbar: Sie bietet ein brandneues Format, das Rennen mit einem starken Eventcharakter kombiniert, um aktuelle und zukünftige Technologien zu bewerben. Für einen Hersteller ist die Formel E eine interessante Plattform, um die Elektrifizierung einem neuen Publikum vorzustellen", sagt Dr. Jens Thiemer, Vice President Marketing Mercedes-Benz Cars.

Mercedes-Benz konnte in bisher 26 Saisons der DTM und International Touring Car Championship (ITC) zehnmal die Fahrermeisterschaft, dreizehnmal die Teamwertung und sechs Markenmeisterschaften gewinnen.