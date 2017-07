%%%Mediaplus verteidigt BMW-Etat %%%

Die BMW Group hat sich im Rahmen einer turnusgemäßen Überprüfung entschieden, ihre Mediabudgets für BMW Deutschland und MINI Deutschland weiterhin von der Mediaplus betreuen zu lassen. Die Münchner Agentur konnte sich im Ausschreibungsverfahren erneut durchsetzen; der Auftrag wird ab dem 1. Januar 2018 um erneut drei Jahre verlängert.





Es gehe bei der Zusammenarbeit um mehr als nur Media, erklärt Stefanie Wurst, Leiterin Marketing BMW Deutschland. Man stehe durch die digitale Transformation in der Marketingkommunikation vor großen Herausforderungen. "Es ist entscheidend, diesen Wandel in vernünftige Prozesse zu überführen, die richtigen KPIs zu definieren und so auf eine Wertsteigerung einzuzahlen. Dies und die notwendige Innovationskraft machen Mediaplus zu einem starken Partner für uns."





Aktuell laufendes Großprojekt ist der Marktstart der neuen 1er Reihe in Deutschland, für die Serviceplan die Kampagne 'E1ns Weiter' entwickelt hat. Die Mediaschaltung liegt bei Mediaplus und Plan.Net ( mehr lesen bei new-business ).





Mit der Marke MINI wolle man auch in der Kommunikation ausgetretene Pfade verlassen: „MINI wächst, spricht neue Zielgruppen an und erobert die hart umkämpfte Kompaktwagenklasse", so Ulrike von Mirbach, Leiterin Marketing MINI Deutschland. "Planung ist ein essentieller Bestandteil, um die Kunden in den richtigen Kanälen mit unseren Botschaften anzusprechen. Mediaplus bringt hier die richtige Expertise, aber auch den Mut immer neu zu denken."





Die BMW Group erzielte 2016 mit den Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorradweltweit einen Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Der Umsatz lag bei 94,16 Mrd. Euro. Gerade hat der Konzern den Philips-Manager Pieter Nota als neuen Vertriebs- und Marketingvorstand geholt ( zur Meldung ).







Die unabhängige Mediaplus Gruppe ist mit Standorten in München und Hamburg sowie Dependancen in Brüssel, Dubai, Paris, Mailand, Moskau, Wien und Zürich präsent. 1983 gegründet, betreut die Agentur heute mit rund 200 Mitarbeitern die Mediaetats von Kunden wie Carglass, Deichmann, Saturn, ThyssenKrupp und Rügenwalder Mühle. International arbeitet Mediaplus mit dem Columbus Network zusammen.