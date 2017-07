%%%FleishmanHillard erweitert Geschäftsführung %%%



(v.l.) Arne Klempert, Grit Arndt, Hanning Kempe und Dirk Krieger (Foto: FleishmanHillard)

Fleishman Hillard will durch konsequente Ausrichtung auf Zielgruppen in der Frankfurter Niederlassung ihr Angebot im Bereich Reputationsmanagement weiter stärken. Im Zuge dessen wird die Geschäftsführung um Grit Arndt und Arne Klempert erweitert, die gemeinsam mit CEO Hanning Kempe und CFO Dirk Krieger die Agentur zur ganzheitlichen Kommunikationsberatung ausbauen sollen.



Grit Arndt, 53, stieß Anfang vergangenen Jahres zu FleishmanHillard und leitet den Bereich Consumer Brands mit den Schwerpunkten FMCG, Fashion, Lifestyle und Consumer Electronics. Arne Klempert, 45, ist seit 2010 als Digital-Chef in Diensten der Agentur. Künftig führt er als Head of Creative Strategy & Innovation ein Team aus Digital-Experten, Strategen und Kreativen.



"Reputationsaufbau und -management erfolgt heute entlang sämtlicher Touchpoints der Customer Journey. Wer besser versteht, wie Zielgruppen Entscheidungen kommunikativ vorbereiten, treffen und absichern, kann effizientere Strategien entwickeln und nachhaltigere Kampagnen fahren. Ein tiefes Verständnis für den digitalen Raum und für B2C-Trends spielen dabei eine zentrale Rolle. Deshalb freuen wir uns besonders über die großartige Verstärkung unserer Geschäftsführung, mit der wir diese Kompetenz weiter ausbauen", sagt Hanning Kempe, Vorsitzender der Geschäftsführung bei FleishmanHillard in Deutschland.