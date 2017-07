%%%mc Group schärft die Positionierung von pentahotels%%%

Die internationale pentahotel-Kette steuert auf Expansionskurs: Mit einem neuen Markenauftritt und zwei neuen Standorten in Hongkong und Moskau will das Unternehmen weiter wachsen. Dafür hat der Berliner Standort der mc Group unter dem Claim "We Don't Do Normal" eine umfassende Kampagne entwickelt, die pentahotels als Neighbourhood-Lifestyle-Hotel positionieren will.