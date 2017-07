%%%Newcomer JOM Düsseldorf wieder mit einem Etatgewinn: die AOK%%%

Die WPP-Tochter Kinetic mit ihrer regionalen Unit Kinetic+ und die Inhaberagentur JOM Düsseldorf haben den Pitch um den Mediaetat der AOK Rheinland/Hamburg gewonnen. Die beiden Agenturen, die als Bietergemeinschaft antraten, setzten sich bei der öffentlichen Ausschreibung gegen vier weitere Mitbewerber durch. Die Verantwortlichen der Landes-Krankenkasse zeigten sich vor allem vom digitalen Know-how, der Expertise beim Content Marketing sowie den innovativen Out of Home-Lösungen überzeugt, so die Presse-Info. JOM und Kinetic+ sind damit ab Juli für die gesamte Strategie, Mediaplanung und den Mediaeinkauf zuständig. Während JOM die Planungen in den Bereichen Online, Print und Funk verantwortet, übernimmt Kinetic+ die Out of Home-Maßnahmen und die übergeordnete Koordination. In der Kreation hatte sich der Kunde jüngst auf die Publicis-Tochter Akom 360 eingeschossen.

"Wir haben JOM und Kinetic+ als strategisch denkenden Sparringspartner kennengelernt und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Insbesondere die starke Effizienzorientierung, aber auch die permanente Suche nach neuen Werbeformen, haben uns überzeugt“, sagt Matthias Kelm, Unternehmensbereichsleiter Markt der AOK Rheinland/Hamburg.

Oliver Blecken, geschäftsführender Gesellschafter von JOM Düsseldorf: "Im Team mit Kinetic+ können wir nun einen der wichtigsten Player im deutschen Gesundheitsmarkt dabei unterstützen, die Wirkung seiner Kommunikationsmaßnahmen nachhaltig zu steigern.“

"Es hat sich gezeigt, dass sich mit JOM Düsseldorf und Kinetic+ zwei Agenturen mit ausgewiesener Regional- und Digitalexpertise perfekt ergänzen und damit die Bedürfnisse von Unternehmen mit ausgeprägten Vertriebsstrukturen optimal erfüllt werden“, fügt Andreas Voss, Managing Partner von Kinetic, hinzu.

Die AOK Rheinland/Hamburg ist der mitgliederstärkste Landesverband der AOK-Kassen, er zählt mehr als drei Millionen Versicherte. JOM in Düsseldorf startete erst vor knapp einem Jahr und zählt neben der AOK auch Renault Retail Group, die Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft sowie die Univativ Gruppe Deutschland und Schweiz zu seinen Kunden.

Übrigens: Blecken arbeitete zuvor lange Zeit im WPP-Reich, zuletzt als COO von Mediacom.