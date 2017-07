%%%Wella gibt weltweiten Kreativ-Etat an R/GA%%%

Der Kosmetik-Riese Coty , der Oktober 2016 das Beauty-Business von Procter & Gamble übernahm, hat nun entschieden, dass das R/GA -Network weltweit die Kreativ-Aufgaben seiner neuen Haarpflege-Tochter Wella sowie die US-Marke- Clairol betreuen soll. Da sich der Wella-Hauptsitz nach wie vor in Deutschland befindet, wird ein Großteil dieses Etat-Volumens künftig bei der noch jungen R/GA-Niederlassung in Berlin landen.Diese beiden Haarpflege-Bereiche Wella und Clairol gehören zu den 40 Marken, die P&G im Oktober 2016 an Coty verkaufte. Der Deal umfasste auch die Kosmetik-Marken Cover Girl und Max Factor sowie die Parfüm-Marken Hugo Boss und Gucci. Im Februar 2017 zog sich Grey offiziell als Agentur für alle Kosmetik-Marken aus dem P&G Roster zurück. Kurz darauf übernahm die Agentur-Gruppe Droga5 den Kreativ-Etat für Cover Girl.R/GA verfügt über Erfahrungen im Haarpflege-Sektor, denn vor einigen Jahren betreute die Agentur den L'Oreal Etat. Nach der Übernahme des P&G-Kosmetik-Geschäfts ist Coty das drittgrößte Beauty-Unternehmen weltweit mit einem Umsatz von rund 7,7 Millarden Euro (9,0 Millarden US-Dollar).