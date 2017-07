%%%Serviceplan Gruppe wächst erneut zweistellig%%%



Florian Haller, Hauptgeschäftsführer der Serviceplan Gruppe (Foto: Joerg Koch/ dedimag)

Good News im Doppelpack: Nach der erfolgreichen Verteidigung des BMW-Mediaetats meldet die Serviceplan Gruppe heuer den erfolgreichen Abschluss des Geschäftsjahres 2016/2017. Vom 1. Juli 2016 bis zum 30. Juni 2017 erreicht die größte unabhängige Kommunikationsagentur Europas mit einem Honorarvolumen von 388 Millionen Euro ein Umsatzplus von 14 Prozent und liegt damit erneut über dem Branchendurchschnitt.

Plan.Net Gruppe knackt im 20. Jahr ihres Bestehens erstmals die 100 Millionen-Euro

Die Plan.Net Gruppe feierte ihr 20-jähriges Bestehen. Mit 98 Millionen Euro (plus 25,3 Prozent) ist sie stärkste Säule und trägt mit 25,3 Prozent zum Gesamtumsatz der Gruppe bei (Kernmarke Serviceplan plus 23,7 Prozent oder 92 Millionen Euro).

Mediaplus, die 22,7 Prozent zum Gesamtumsatz der Gruppe beisteuert, konnte ihren Umsatz um 14,3 Prozent auf 88 Millionen Euro erhöhen (2015/16: 77 Millionen; 22,6 Prozent). Darin enthalten sind die Ergebnisse der Facit Gruppe. Saint Elmo’s verzeichnet in diesem Jahr 12 Millionen Euro Umsatz und trägt bei einem Wachstum von 9,1 Prozent 3,1 Prozent zum Gesamtumsatz der Gruppe bei.

In Deutschland stehen unter anderem folgende gewonnene oder wiedergewonnene Etats zu Buche: AOK Bayern, Capri-Sun, Deutsche Bahn Regio, Deutsche Lufthansa, DZ Bank, Lornamed, Motorola sowie Tee Gschwendner.

Das Personal wurde im 46. Geschäftsjahr vor allem an den internationalen Standorten um 300 Mitarbeiter aufgestockt und liegt nun 3.400 Beschäftigten. Der Pro-Kopf-Umsatz konnte gesteigert werden und erreicht nun knapp 114.000 Euro (2015/2016: 111.000 Euro).

International hat die Serviceplan Gruppe im vergangenen Jahr weitere Märkte neu bespielt und Häuser der Kommunikation an den Standorten Polen und Ukraine gegründet, Asien und die USA sind im Aufbau. Der internationale Umsatz beträgt im abgelaufenen Geschäftsjahr 83 Millionen Euro, liegt mit einer Steigerung von 7,8 Prozent jedoch unter Vorjahr. Der Ausbau des internationalen Geschäfts ist denn auch ein erklärtes Ziel in der Wachstumsstrategie 2017/2018. Florian Haller, Hauptgeschäftsführer der Serviceplan Gruppe: "Unser wichtigstes Ziel ist es, die Marke Serviceplan auch international bekannt zu machen. Darüber hinaus wollen wir die bestehenden Standorte ausbauen und uns auf eine erfolgreiche Etablierung des Konzepts Haus der Kommunikation an bestehenden Lokationen konzentrieren."