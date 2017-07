%%%Rookie entwickelt Kommunikationskonzept für Einrichtungsmarke Home Company%%%

Die Düsseldorfer Kreativagentur Rookie hat sich im Pitch den Marketingetat der Marke Home Company gesichert. Auftraggeber ist die Europa Möbel-Verbund GmbH & Co. KG (EM-V). ein Einkaufs- und Marketingverbund, dem 530 selbstständige Möbeleinzelhändler mit über 1500 Outlets angehören. Unter der Marke Home Company soll ein neues Vermarktungskonzept lanciert werden.





Dafür hat Rookie unter dem Claim 'Möbel Dein Leben auf' ein integriertes Marken- und Kommunikationskonzept entwickelt, das in verschiedenen klassischen und digitalen Kanälen zum Einsatz kommt – von Funk, Out of Home und Printmedien über POS- und BTL-Kommunikation bis hin zu Social-Media.





"Wir freuen uns, mit Rookie einen Agenturpartner gefunden zu haben, der mit einem für uns völlig neuen Kampagnenansatz der Marke Home Company ein zeitgemäßes Gesicht verleiht", sagt Andreas Brandel, Vertriebsleiter für Home Company. "Dabei ist es Rookie gelungen, nicht nur uns, sondern auch die zum Verbund gehörenden Händler zu überzeugen."





Auf der Kundenliste von Rookie stehen u.a. Aoste, Bofrost, Roland, Kamps und Tele2.