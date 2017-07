%%%Element C übernimmt Kommunikation für das Gaming Network ESL%%%

Die Münchner Inhaberagentur Element C hat den PR-Etat des deutschen Büros des eSport-Unternehmens ESL in Köln gewonnen. Ziel ist es, dass die steigende wirtschaftliche Bedeutung und die Beliebtheit von eSport und der ESL stärker im deutschen Mainstream wahrgenommen werden. So rechnet ESL bald mit einem eSport-Publikum aus über einer halben Milliarde Fans und Unternehmenswachstumsraten von bis zu 75 Prozent im Jahr (Zahlen auf dem US-Markt).