%%%Grundig und Jung von Matt/Neckar machen das Zuhause zum schönsten Ort%%%



Grundig startet mit einer neuen Kampagne unter dem Motto 'Machen Sie Ihr Zuhause zum schönsten Ort' im TV durch (Foto: Screenshot YouTube/Grundig)

Der Elektronikhersteller Grundig in Fürth hat weltweit seinen Markenfilm gelauncht, in dem das Unternehmen erstmals seine neue Kampagnenbotschaft vorstellt: 'Machen Sie Ihr Zuhause zum schönsten Ort'. Die Maßnahmen aus der Feder der Leitagentur Jung von Matt/Neckar in Stuttgart umfassen neben den Spot außerdem Print-Anzeigen und eine Landingpage.

Die Grundig-Kampagne soll das Zuhause als Sehnsuchtsort in großen Bildern zelebrieren. Der Film zeigt Menschen in verschiedenen Alltagssituationen, die es nicht erwarten können nach Hause zu kommen, und den Moment der Freude, wenn sie ihre Lieben in die Arme schließen und jeden Winkel der eigenen vier Wände genießen. Das Unternehmen setzt den Film online in allen europäischen Märkten ein, in denen es vertreten ist. Auf der Landingpage werden Lösungen rund um das Zuhause vorgestellt.

Christian Struck, Marketing Director Grundig Deutschland, über den Film: "Wir bei Grundig sind davon überzeugt, dass es nirgendwo auf der Welt schöner ist als daheim. Darum entwickeln wir als Vollsortimenter von Heimelektronik in Europa Tag für Tag Produkte mit dem Anspruch, das Zuhause unserer Kunden zu einem Ort zu machen, an dem sie sich wohlfühlen, sich voll entfalten und die schönen Dinge des Lebens genießen können." Ansprechpartner bei Grundig ist auch Akin Garzanli, Head of Global Brand Management.

Die Regie zu dem Film führte Marco Gentile, gedreht wurde mit der Produktionsfirma Filmmaster Productions in Mailand. Verantwortlich bei Jung von Matt/Neckar sind Francesco Poletti (Creative Director), Anna Rondolino (Creative Director), Aaron Nielsen (Senior Art Director), Saurabh Kejriwal (Senior Copywriter), Marco Schubert (Account Director), Kai-Sarah Leitz (Senior Project Manager), Julia Asenkerschbaumer (Junior Project Manager) und Darek Stoehr (Head of Production).