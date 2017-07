%%%Influencer bieten authentische und glaubwürdige Inspiration%%%

Über Influencer, YouTuber, Instagrammern & Co. wird derzeit heiß diskutiert. Viele Marken erhoffen sich große Erfolge durch die Zusammenarbeit mit den Beeinflussern. Gleichzeitig steht allerdings die Frage nach der Glaubwürdigkeit der Empfehlungen im Raum. Eine Studie der Berliner Influencer Marketing-Plattform und -Software Influry hat deshalb jetzt die Situation dieser jungen Werbegattung in Deutschland analysiert. Dafür wurden in einer bundesweiten Online-Befragung durch Goldmedia 1.604 Internetnutzer über 14 Jahre in Deutschland zu ihrem Informations- und Kaufverhalten über Social-Media-Kanäle befragt.

Ergebnis: Schon jeder siebte Internetnutzer, der seine Social-Media-Kanäle auch zur Informationssuche nach Produkten und Services nutzt, findet sie demnach bei Influencern (14,5 %). Bei den 14- bis 17-Jährigen sind es mit 36 Prozent mehr als ein Drittel, die sich so über Produkte informieren.

Knapp ein Drittel (29 %) der Befragten gab dabeian, dass Produktpräsentationen von Influencern im Internet für sie besonders glaubwürdig sind. Bei den 18- bis 23-Jährigen sind es 35 Prozent, bei den 14- bis 17-Jährigen 41 Prozent. Damit liegen Influencer im Glaubwürdigkeitsranking für Produktempfehlungen (alle Altersgruppen) vor Artikeln in Zeitungen/Zeitschriften (27 %), vor Empfehlungen von Social-Media-Freunden (26 %), Printanzeigen (12 %) oder TV-Spots (7 %). Wichtiger sind nur Empfehlungen von Freunden (63 %) und Kundenbewertungen auf Produktseiten wie Amazon oder Zalando (48 %).

In der Befragung für Influry ging es auch um Gründe, sich bei Influencern über Produkte zu informieren. Die Nutzer schätzen vor allem das Gefühl, durch Influencer persönlich angesprochen zu werden (29 %). Ferner wurden die überzeugenden Erklärungen der Vor- und Nachteile (28 %) genannt sowie, durch ihre Empfehlungen leichter entscheiden zu können (28 %).