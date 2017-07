%%%Dynamo Dresden: AOK PLUS bucht Ärmel, Vinello stellt Wein bereit%%%

Die AOK PLUS - Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen steigt als neuer Ärmel-Partner bei der SG Dynamo Dresden ein. Damit erweitert Dynamos Exklusivpartner sein langjähriges Engagement für den Zweitligisten. Vermittelt wurde das Ärmelsponsoring von der AOK PLUS für die Spielzeit 2017/18 von Lagardère Sports. Abteilungsleiter vom Team Dynamo Dresden bei Lagardère Sports ist Michael Graf.

"Die AOK PLUS hatte sich 2014 nach dem Abstieg in einer für unseren Verein schwierigen Phase dafür entschieden, ihr damals bereits bestehendes Engagement zu einer Exklusivpartnerschaft auszubauen. Damit hat die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen ihre hohe Identifikation mit der Sportgemeinschaft unterstrichen. Umso mehr freuen wir uns, dass die AOK Plus ihre Partnerschaft jetzt noch einmal erweitert und in dieser Saison als Ärmel-Partner auf unserem Trikot vertreten ist", sagt Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born.

Darüber hinaus vermittelte Lagardère Sport einen neuen Partner an die Spielgemeinschaft: Zur Saison 2017/18 erhalten die VIP-Bereiche im DDV-Stadion mit Vinello ein neues Weinangebot mit einer komplett überarbeiteten Weinbar. Vinello ist eine eingetragene Marke der Dresdener cusati GmbH. Start des neuen exklusiven Services ist zum Liga-Auftakt gegen den MSV Duisburg am 30. Juli.