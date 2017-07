%%%Schweden entscheiden via Social Media über Zug-Namen%%%

Einen kommunikativen Social-Media-Coup haben das schwedische Verkehrsunternehmen MTR Express und die Zeitung Metro gelandet, als sie zur Abstimmung über den Namen eines neuen Zuges aufriefen, der zwischen der Hauptstadt Stockholm und Göteborg, der zweitgrößten Stadt in Schweden, verkehren wird. Gewonnen hat mit 49 Prozent "Trainy McTrainface", andere Favoriten waren Hakan, Miriam und Poseidon.

Öffentliche Abstimmungen über Namen kommen immer mehr in Mode: Vergangenes Jahr wurde in Großbritannien über den Namen eines Polar-Forschungsschiffes abgestimmt: Der Gewinner Boaty McBoatface. Doch die Natural Environment Research Counsil (NERC) entschied sich gegen die öffentliche Abstimmung und benannte das Schiff nach dem Tierfilmer und Naturforscher Sir David Attenborough. Der Name Boaty McBoatface wurde für das mitgeführte Unterwasser-Fahrzeug genutzt. Und im März 2017 entschied eine öffentliche Abstimmung über den Namen des Stadions in San Diegao, USA. Gewinner hier überraschend: Footy Mc Footy Face.