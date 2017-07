%%%Interlutions relauncht Onlineportale von Wolters Kluwer%%%



Interlutions hat die Beratungs- und Wissensportale SchulVerwaltung.de und KiTa-aktuell.de überarbeitet (Foto: Interlutions)

Die Kölner Digitalagentur Interlutions hat die Beratungs- und Wissensportale SchulVerwaltung.de und KiTa-aktuell.de relauncht. Die Portale von Wolters Kluwer erscheinen seit neuestem mit verbesserter Funktionalität, einem erweiterten Angebot und in Responsive Design. "Uns war es wichtig, unsere Angebote so übersichtlich wie möglich zur Verfügung zu stellen, so dass unsere Kunden jederzeit schnell und einfach wertvolle Lösungen für ihren Arbeitsalltag finden können. Mithilfe des Teams von Interlutions ist dies auf überzeugende Weise gelungen, während gleichzeitig auch die Verwaltung des Backends optimiert werden konnte. Mit dem Ergebnis sind wir mehr als zufrieden“, so Klaus Topitsch, Leiter E-Development für den Geschäftsbereich Wirtschaft, Wolters Kluwer Deutschland GmbH in Hürth.

Im Vordergrund des Relaunches standen umfangreiche technische Erweiterungen und effektiv messbare Marketingmaßnahmen. Für die Verwaltung sämtlicher Inhalte wurde eine Tpyo3-Multi-Instanz umgesetzt. Diese ermöglicht die Pflege beider Portale über nur ein Backend. "Bei diesem Projekt konnten wir von der Konzeption, über die Umsetzung bis hin zum Marketing wieder unsere ganze Bandbreite ausspielen – mit einem sehenswerten Ergebnis für unseren Kunden und die angesprochene Zielgruppe“, so Eric Meurers, CEO der Interlutions GmbH.

Die Agentur betreut Wolters Kluwer bereits seit einigen Jahren. Weitere Kunden sind Nintendo, Disney, Renault, Nissan, Haribo und Super RTL. Interlutions gehört zu den Spezialisten für die Anwendung der Open Source-Software Symfony und engagiert sich u.a. als Event-Sponsor für ihre Weiterentwicklung. SensioLabs Deutschland, die deutsche Niederlassung des Lizenzgebers von Symfony, ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Interlutions.

Kürzlich übernahm die Agentur den Wettbewerber Kuborgh