%%%WPP: Scholz & Friends startet Allianz mit Possible%%%



v.l.: Conrad Caine, Geschäftsführer von Possible Deutschland, und Frank-Michael Schmidt, CEO der Scholz & Friends Group (Foto: S&F)

Scholz & Friends und die Münchner Digitalagentur Possible gehen eine strategische Allianz ein. Unter dem Label 'Scholz & Friends Possible' wollen die zwei WPP-Agenturen Kreation und Technologie in flexiblen Teams an den Standorten Hamburg, München, Berlin und Düsseldorf zusammenwachsen lassen. Frank-Michael Schmidt, CEO der Scholz & Friends Group: "Mit Possible verbindet uns eine hohe professionelle und persönliche Passung. Scholz & Friends Possible steht für die strategische Erweiterung der Digitalkompetenz unserer Gruppe. Mit Scholz & Friends Possible werden wir für unsere Kunden den Weg von Aufmerksamkeit zum Abverkauf deutlich verkürzen.“

Darin Brown, CEO EMEA bei Possible: "Unser Standort in Deutschland spielt für uns eine strategisch zentrale Rolle. Als eine der erfolgreichsten deutschen Kreativagenturen ist Scholz & Friends der perfekte Partner, um unsere Kunden künftig noch besser auch außerhalb der digitalen Medien unterstützen zu können."

Conrad Caine, Geschäftsführer von Possible Deutschland, München, schwärmt: "Mit Scholz & Friends Possible entsteht für uns eine wunderbare Symbiose: Die Friends ergänzen unsere digitalen Stärken vor allem mit ihrer Expertise im Bereich der strategischen Markenführung und Kreation. Umgekehrt unterstützen wir mit datenbasierten Konzepten und können diese mit unseren Digital-Experten sofort umsetzen."

Agenturchef Caine hatte Anfang 2016 seine Agentur, die auf den Namen Conrad Caine hörte, an WPP verkauft. Sie wurde in das Network Possible integriert. Jetzt gibt es folgende Veränderung: Das Network Possible wird Wunderman zugeschlagen, und der internationale Possible-Boss Shane Atchison hat seinen Posten geräumt. Die Marke Possible soll laut Caine erhalten bleiben.

Scholz & Friends und Possible Deutschland sehen sich "bereits als eingespieltes Team". Sie haben zusammen für den Scholz-Kunden LBBW gearbeitet. Ein gemeinsamer Kunde ist Siemens. Possible Deutschland ist vor allem dank seiner Fokussierung, messbare Verkaufserfolge zu generieren (speziell via Amazon), ein wichtiger Partner für Scholz & Friends.

Weltweit arbeiten bei Possible rund 1.500 Mitarbeiter u.a. für Siemens, Microsoft, Procter & Gamble, AT&T, Shell und die Coca-Cola Company.