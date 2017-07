%%%Amazon überprüft Media-Partner Initiative%%%

Amazon hat ein Screening für die Betreuung seines internationalen Mediaetats gestartet. Nach übereinstimmenden Berichten internationaler Medien soll der mit Zentrale in Seattle/USA beheimatete E-Commerce-Riese damit seinen Betreuer, das Interpublic-Network Initiative (Sub-Holding IPG Mediabrands), auf den Prüfstand stellen. Demnach ist hierzulande Initiative mit seinem Büro in Hamburg von dem Check betroffen. Der Deutschland-Sitz von Amazon ist in München. Weiterer Media-Partner für eher länderspezifische Aufträge ist MEC (WPP-Holding). Der Etat soll sich weltweit auf 1 Mrd. US-Dollar belaufen. Nach Einschätzung von 'Adweek' sollen alle großen Kommunikations-Holdings involviert sein – außer Omnicom. Die in New York beheimatete Holding arbeite für Google.

IPG Mediabrands hat gerade zwei wichtige internationale Manager verloren.