%%%Serviceplan baut internationales Board aus%%%



(v.l.) Jason Romeyko, Stefan Krötz, Markus Noder, Christoph Kunzendorf und Marcus Schnarr (Foto: Serviceplan)

Serviceplan International treibt, wie in der Bilanz 2016/2017 angekündigt, ihre Internationalisierungsstrategie voran. Zum 1. Juli 2017 hat Stefan Krötz die neu geschaffene Position des Chief Digital Media Officer International übernommen, Jason Romeyko fungiert als Worldwide Executive Creative Director, Marcus Schnarr ist Chief Marketing Officer International und Christoph Kunzendorf Chief Financial Officer International.

Als Chief Digital Media Officer International (CDMO International) soll Stefan Krötz bei Serviceplan International die digitale Mediakompetenz an den mehr als 35 Standorten der Serviceplan Gruppe weiterentwickeln und die internationalen Aktivitäten in diesem Bereich künftig noch stärker ausbauen. Zielsetzung ist die Schaffung eines standortübergreifenden Programmatic und Performance Angebotes, das das bereits existierende Angebot vereint, erweitert und durch neu geschaffene Synergien für alle Agenturen zugänglich macht. Darüber hinaus soll Krötz die datenbasierte Vernetzung von (programmatischer) Kreation und Media auch international vorantreiben. Vor seinem Einstieg bei der Serviceplan Gruppe war der 43-Jährige fünf Jahre lang Geschäftsführer von AdAudience, einem Anbieter für Data Driven Advertising. Davor war er unter anderem Director Sales Management bei SevenOne Media sowie Head of Strategic Marketing bei SevenOne Interactive.

Jason Romeyko ist seit Ende 2016 bei der Serviceplan Gruppe an Bord und hat zum 1. Juli 2017 die neu geschaffene Funktion des Worldwide Executive Creative Director (WWECD) mit der Aufgabe übernommen, die Reputation und die Wahrnehmung des Modells des Hauses der Kommunikation weltweit noch stärker kreativ voranzutreiben.

Mit dem Ziel, zentrale Inhalte und Ressourcen der Serviceplan Gruppe international verfügbar zu machen, startet Marcus Schnarr, der seit 14 Jahren innerhalb der Plan.Net Gruppe – zuletzt als Head of Business Development – tätig ist, als neuer Chief Marketing Officer International (CMO International). Er verantwortet künftig die Bündelung, Weiterentwicklung sowie Professionalisierung des internationalen Business Development mit dem Fokus, die Marke Serviceplan zusammen mit den Häusern der Kommunikation in den ausländischen Märkten noch sichtbarer und bekannter zu machen.

Ebenfalls aus der Serviceplan Gruppe kommt Christoph Kunzendorf, der seit Anfang Juli als Chief Financial Officer International (CFO International) fungiert. Seit 1989 ist der studierte Ökonom mit Schwerpunkt auf Finanzen bereits Teil der Serviceplan Gruppe. Hier startete er als Berater und stieg zum Geschäftsführer und Partner auf – zuletzt hatte er die Position des Chief Financial Officer in der Serviceplan Agenturholding inne. Als CFO International soll Kunzendorf die Profitabilität der Agenturen und die Finanzkraft der internationalen Serviceplan Gruppe sichern.

"Durch unser stetiges Wachstum weltweit wird es für uns immer wichtiger, zentrale Schnitt- und Koordinationsstellen für unsere internationalen Kollegen zu schaffen. Daher freuen wir uns sehr, dass wir unser Leistungsangebot mit Stefan Krötz, Jason Romeyko, Marcus Schnarr, und Christoph Kunzendorf international weiter ausbauen können", sagt Markus Noder, Geschäftsführer von Serviceplan International.