%%%FCB Hamburg gewinnt Yamaha Music Europe%%%





Nach einem internationalen Pitch hat sich Yamaha Music Europe, Rellingen, für die Hamburger Werbeagentur FCB entschieden. Das Mandat umfasst eine ganzheitliche Werbekampagne für den Produktbereich Audio und Video (AV). Dazu zählen HiFi-Syteme und -Komponenten, Lautsprecher, Sound Bars, Receivers sowie Heimkino-Systeme bis hin zu Kopfhörern und Apps.

Bis zum Herbst wird die Interpublic-Tochter eine Kampagne für das Produktsegment Audio und Video von Yamaha umsetzen, die in mehreren europäischen Ländern zum Einsatz kommen wird. Der Startschuss fällt im September 2017 während der Internationalen Funkausstellung – IFA in Berlin.

Ziel der Kampagne ist, die AV-Produkte von Yamaha als hochwertige Geräte zu positionieren, die höchsten Ansprüchen an Klangqualität und Funktionalität im eigenen Heim genügen. "Als Schlagzeuger weiß ich, wie wichtig Qualität in der Musik ist und diese Qualität wird auch unsere Kampagne für Yamaha Music haben", betont Daniel Könnecke, seit zwei Jahren CEO von FCB Hamburg.



Für die Entwicklung und Umsetzung der Yamaha-Kampagne sind die Kreativdirektoren Patrick Hartmann (Art) und Michael Okun (Text) sowie Daniel Daglioglu (Digital) verantwortlich. Die Beratung übernimmt Client Service Director Nadja Ludwig. Den strategischen Part liefert Global Planning Director Jonas Pieper.

Die Kampagne von Yamaha Music richtet sich an die Zielgruppe von Männern und Frauen zwischen 30 und 40 Jahren mit höherem Einkommen. "Unsere Kunden sind ebenso anspruchsvoll wie unsere Produkte, und das hat das Team von FCB Hamburg in überzeugende Ideen übersetzt", erklärt Jean-Philippe Wildeisen, Project Leader bei Yamaha Music Europe, der die Kommunikationsstrategie des Konzerns verantwortet.

Die Kampagnenmotive werden als Bewegtbild, am PoS und in den digitalen Medien zum Einsatz kommen. Geschaltet werden die Kampagnenelemente in Deutschland und den Beneluxländern, die den Kernmarkt von Yamaha Music Europe ausmachen. Der digitale Flight erstreckt sich darüber hinaus auf Großbritannien, Frankreich, Skandinavien und Italien.

Seit Beginn des Jahres stehen bereits die Etats von der comdirect bank, die schwedische Warenhauskette Rusta und der Süßwarenhersteller CFP-Brands mit der Marke Chupa Chups auf der FCB-Neukundenliste. Zudem wurde der Markenetat von Kölln Anfang des Jahres erfolgreich verteidigt.