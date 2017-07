%%% fluege.de hebt mit Jung von Matt/Havel ab%%%

Jung von Matt/Havel gewinnt fluege.de und bringt den Neukunden ins Werbefernsehn. Der Ende 2016 gegründete Berliner JvM-Ableger wirbt ab heute, den 31. Juli 2017, für das Flugbuchungsportal, das Invia Flights Germany betreibt. Der Slogan dabei: 'Fliegen schreibt man mit UE'

"Mit neuen Spots für fluege.de wieder in TV-Werbung zu investieren, ist ein weiterer wichtiger Baustein unserer Marketingoffensive“, so Balint Gyemant, CEO von Invia. In der ersten Phase werden die Spots über einen Zeitraum von sieben Wochen vor allem während der Prime Time der ProSiebenSat1-Gruppe zu sehen sein. David Mously, Geschäftsführer Kreation der Agentur: "Im unübersichtlichen Markt der Flugportale braucht man nicht nur ein überragendes Produkt, sondern auch einen einzigartigen Namen. Und den stellen wir mit der aktuellen Kampagne in den Vordergrund“. Bei der Regie fiel die Wahl auf den Werbefilmer Micky Suelzer.

"Die Spots und der Slogan sollen überraschen. In den Werbefilmen vermitteln die Schauspielerinnen genau den gewünschten Effekt, der auch beim Zuschauer entstehen soll“, so Frank Sieler, Direktor Marketing von fluege.de.

Der Inhalt der Filme ist laut Agentur eingängig: "In typischer Büroatmosphäre arbeiten zwei Kolleginnen, Franzi und Bernadette, am Computer. Dabei erzählt Franzi ihrer Kollegin vom jüngsten Urlaub, betont allerdings in auffälliger Weise alle Umlaute in der Variante UE. Warum? Natürlich weil sie ihre Flüge günstig auf fluege.de gebucht hat."

Die andere Jung von Matt-Agentur in Berlin, JvM/Spree, hatte Anfang des Jahres die Fluggesellschaften Condor und Thomas Cook gewonnen.