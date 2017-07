%%%Gelbe Seiten kooperiert mit Ingo Lenßens Content-Rechtsportal und starten Kampagne%%%



Mit der vernetzten Kampagne soll die Bekanntheit der Asvopedia und Gelbe Seiten-Kooperation gesteigert werden (Foto: Screenshot)

Die Gelbe Seiten Marketing Gesellschaft, Frankfurt, hat mit dem Content-Rechtsportal Advopedia.de, Unterföhring, von Anwalt, Schauspieler und Moderator Ingo Lenßen eine Kooperationsvereinbarung geschlossen.

Damit finden die Nutzer ab sofort auf gelbeseiten.de in der Themenwelt 'Recht & Finanzen' verständliche Artikel zu juristische Themen und Erklär-Videos von Ingo Lenßen und seinem Team. Umgekehrt bietet die Kooperation Advopedia.de eine Rechtsanwaltssuche von Gelbe Seiten. Nutzer, die vor Ort einen Rechtsbeistand suchen, finden auf Advopedia.de einen passenden Anwalt in ihrer Nähe, vom Arbeitsrecht über Familienrecht und Mietrecht bis hin über Verkehrsrecht oder Strafrecht. Die Inserenten von Gelbe Seiten werden jetzt auch unter Advopedia.de gefunden und erhalten dadurch zusätzliche Reichweite.

Die zu SevenOne AdFactory, ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE, gehörende Content Plattform startet ab 1. August 2017 eine vernetzte Kampagne. Als Testimonial tritt TV-Jurist und Advopedia.de-Gründer Ingo Lenßen auf. Ziel ist, die Bekanntheit des gemeinsamen Angebots zu steigern und dessen Beratungskompetenz bei Verbrauchern zu verankern. Kern der Kommunikationsmaßnahmen ist ein von der SevenOne AdFactory kreierter und produzierter 30-Sekünder, der bis 10. September 2017 auf den Sendern Sat.1, kabel eins und Sat.1 Gold zu sehen sein wird. Zudem wird dieser Spot crossmedial verlängert auf die digitalen Kanäle von Advopedia, Sat.1 und Sat.1 Gold.

Stephan Theiß, Geschäftsführer Gelbe Seiten Marketing Gesellschaft: "Die beiden Angebote passen perfekt zusammen: Gelbe Seiten ist mit seinem jahrzehntelange Know-how prädestiniert, wenn es um Rechtsberatung vor Ort geht. Advopedia versteht es, Rechtsfragen im Alltag sehr nutzerfreundlich zu erklären und Hilfestellung zu leisten."



Ingo Lenßen, Geschäftsführer Advopedia: "Unser Ziel ist es, Tipps für rechtliche Situationen im Alltag zu geben – und das so einfach wie möglich. Die von uns aufbereiteten Fälle können jedem passieren. Darum ist es umso wichtiger, die juristischen Verfahren so transparent und für jedermann verständlich darzustellen. Mit unserem Partner Gelbe Seiten können wir den richtigen Ansprechpartner nun auch gleich in der Nähe vermitteln."

Der Anwalt, Schauspieler und Moderator Ingo Lenßen ist bekannt durch 'Lenßen Live' auf Sat.1 Gold sowie den Sat.1-Serien 'Lenßen und Partner', 'Lenßen' und 'Richter Alexander Hold'. Seit 1990 ist der 56-Jährige als selbstständiger Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Strafrecht/Erbrecht am Bodensee tätig.