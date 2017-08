%%%Oglivy Berlin realisiert Spot für Coca-Cola Großbritannien%%%

Die WPP -Tochter Oglivy Berlin hat zusammen mit der Künstlerinnen-Duo Cris Wiegandt & Lacy Barry einen neuen Werbe-Spot für Coca-Cola Großbritannien realisiert. Als Produktion war das Animations- & VFX-Studio MovieBrats in Berlin mit von der Partie. Das gesamte Set für den Spot wurde aus recyclebaren Flaschen der Marken Cola, Fanta, Sprite, Smartwater und Honest gebaut. Für Coca-Cola Großbritannien ist dies die erste Kampagne mit 100 Prozent recyclebaren Flaschen.Der Spot "Love Story" von Oglivy Berlin zeigt zwei Getränke-Flaschen, die sich bei jeder Begegnung – sie werden regelmäßig recyclet – wieder in einander verlieben. Mal landen sie auf der gleichen Parkbank oder im selben Kühlregal. Doch auch wenn sie recyclt werden - ihre Liebe bleibt bestehen. Dieser Werbe-Spot spiegelt die nachhaltige Verpackungs-Strategie von Coca-Cola in Großbritannien wider.Der Werbe-Film wurde zu erst auf Channel 4 gezeigt und wird über den Sommer in Kinos, Digital und auf Social-Media-Kanälen zu sehen sein. Anfang Juni erweiterte Oglivy Berlin sein Coca-Cola Team um fünf neue Gesichter