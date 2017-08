%%%PUK startet WLAN-Kampagne für Hamburger Hochbahn%%%

Die Hamburger Agentur Philipp und Keuntje (PUK) hat für die Hamburger Hochbahn AG eine Kampagne entwickelt, um auf das Gratis-WLAN im Nahverkehr der Hansestadt aufmerksam zu machen. Der Dienstleister gewann den Etat der Hamburger Hochbahn im März dieses Jahres.

Die bunten Motive im Meme-Look kündigen die kostenfreie WLAN-Nutzung in U-Bahn-Stationen und Bussen an. Somit können Fahrgäste ab sofort Wartezeiten an Haltestellen oder lange Busfahrten mit kostenlosem Surfen überbrücken. Die Motive sind auf 18/1-Plakaten, City-Light-Postern und Sonderflächen in U-Bahn-Haltstellen zu finden. Begleitet wird die Meme-Kampagne von Social Media-Maßnahmen.

"Die neue WLAN-Kampagne spielt mit den Sehgewohnheiten aus dem Netz und überträgt diese auch auf andere Kanäle. Ein Meme an Werbeplätzen, wo normalerweise Hochglanz angesagt ist – das fällt auf und spricht insbesondere die Zielgruppe an, die besonders online-affin ist. Und zwar genau dort, wo wir den Service anbieten: auf unseren Haltestellen und in den Bussen", sagt Christina Becker, Marketingleiterin der Hamburger Hochbahn AG.

"So selbstverständlich wie Memes humorvoller und visueller Ausdruck dessen sind, was man heutzutage denkt und fühlt, so selbstverständlich ist auch der Mobilitätsansatz der HOCHBAHN. Mit dem WLAN bekommen wir nun doppelte Mobilität. Und wir freuen uns insbesondere darüber, dass mit unserer Meme-Kampagne ein Auszug des Internets selber die Botschaft verkündet", ergänzt Dennis Wachter, Executive Client Service Director Digital bei PUK.