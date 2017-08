%%%von Mannstein setzt Imagekampagne für Stiftung Lesen um %%%



Die Kampagne der Stiftung Lesen ist bundesweit auf Großflächenplakaten und Anzeigen präsent (Foto: von Mannstein)

Die Solinger Agentur von Mannstein hat für die Stiftung Lesen mit Sitz in Mainz eine Imagekampagne gestartet. Ziel ist es, die Marke Stiftung Lesen zeitgemäß zu positionieren und die gesellschaftliche Bedeutung des Lesens kommunikativ herauszustellen, um die es der Stiftung in ihren Aktivitäten geht. Die Kampagne stammt aus der Feder der Solinger Agentur von Mannstein.

Die zentrale Kampagnenidee ist die kreative Inszenierung der Bedeutung des Lesens als "Lichtblick" im Leben von jungen Menschen. In drei Motiven werden Kinder bzw. Jugendliche in ihrem sozialen Umfeld gezeigt, die sich in die Lektüre eines Buches vertieft haben – allein oder gemeinsam. Die kurzen Headlines sollen die Kernbenefits des Lesens auf den Punkt bringen: "Chancen fürs Leben", "Mehr Miteinander", "Die Welt entdecken". Die Motive erscheinen auf verschiedenen Printwerbemitteln, z.B. Großflächen, Anzeigen, Edgar-Cards.