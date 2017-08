%%%YeS Ideas gewinnt weltweiten Babor-Etat%%%



YeS Ideas kreiert das neue Brand Visual ihres Neukunden Babor (Foto: YeS Ideas)

Die Hamburger Agentur YeS Ideas gewinnt im Rahmen eines Pitches den weltweiten Marken-Etat der Kosmetikmarke Babor, Aachen.

Ein neuer internationaler Markenauftritt, der die Marke Babor stärker emotionalisieren soll, umfasst Brand Key Visuals, Claim, Imagefilm, Anzeigen und Sales-/POS-Materialien.

Im Fokus der neuen Kommunikation steht der Relaunch der 'Ampoule Concentrates'-Range. Babor ist mit 40 Millionen verkauften Ampullen pro Jahr nach eigenen Angaben Marktführer und Erfinder des hochdosierten Wirkstoffelixieres. "Frauen wissen, was sie wollen. Die heutige digitale Transparenz und Verfügbarkeit macht jede Frau zum 'insider' – Inhaltsstoffe und ihre Performance gehören inzwischen zum Basiswissen vieler Konsumenten. Unser Kampagnen-Claim spricht genau diese selbstbewusste Konsumenten an: 'BABOR Ask for more'", sagt YeS Ideas Geschäftsführerin Tarané Yuson.

"'Ask for more' ist zusätzlich die Haltung der Marke. Frauen sind heute sehr viel stärker und dieses Selbstvertrauen finden wir gut. Sie können fordernd und selbstbewusst mit uns als Marke sprechen. Wir sind da auch ganz selbstbewusst, was unsere Performance angeht", fügt Michael Schummert, Sprecher der Geschäftsführung und verantwortlich für Marketing und Vertrieb bei Dr. Babor, hinzu.

Die neue weltweite Imagekampagne startet im September 2017.