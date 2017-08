%%%Orca van Loon mit neuer Geschäftsführung%%%



Orca van Loon: Vater Dietrich übergibt an Sohn Hendrik Schulze van Loon (Foto: Orca)

Die Hamburger PR-Agentur Orca van Loon Communications, ein Teil der Orca-Gruppe, meldet, dass die "dritte Generation Führungsverantwortung übernimmt". Mit Wirkung zum 1. August 2017 habe Hendrik Schulze van Loon die Geschäftsführung der Gesellschaft übernommen und sei in den Partnerkreis als Gesellschafter eingestiegen. Der bisherige geschäftsführende Partner Timo Lommatzsch gab die operative Geschäftsführung ab und wechselte zum 1. August 2017 in das Advisory Board der Orca-Gruppe. Lommatzsch bleibt Gesellschafter von Orca van Loon Communications und soll als Mitglied des Advisory Boards seine Expertise im Bereich digitale und Content-Strategien der Gruppe und ihren Kunden weiterhin zur Verfügung stellen. "Meine Rolle als Berater für Digitale Transformation und Content Strategien möchte ich weiter ausbauen und dabei in Zukunft auch eigenständig Mandate betreuen“, erläutert Lommatzsch zu seiner neuen Position.

Der zweite bisherige geschäftsführende Gesellschafter Dietrich Schulze van Loon begleitet den Generationswechsel als Senior Advisor, Partner und Gesellschafter, heißt es in der Presse-Info. Er werde weiterhin Mandate auf Top-Entscheider-Ebene aktiv führen und seine fast vierzigjährige Expertise in den Dienst von Orca van Loon und der Agenturgruppe stellen: "Ich bin überzeugt, dass wir mit der veränderten Konstellation bei Orca van Loon die Weichen für den sich immer rascher verändernden Markt der Kommunikation gestellt haben. Persönlich erfüllt es mich mit großer Freude, dass wir auch in unserer schnelllebigen Zeit mit der dritten Generation im Sinne der hanseatischen Kaufmannstradition unterwegs sind. Getreu dem Motto: Keine Zukunft ohne Herkunft."

Sein Sohn Hendrik, studierter Kulturwissenschaftler, arbeitete bis zu seinem Eintritt bei Orca van Loon am 1. Januar 2015 in der BBDO-Gruppe. Hendrik Schulze van Loon und sein Team mit den Account Direktoren Toni Perkovic, Jakob Baugirdis und Dennis Kossenjans konzentrieren sich zukünftig verstärkt auf die Kernkompetenzen Strategieberatung in Zeiten der digitalen Transformation, Corporate Communications mit Internet- und Veränderungskommunikation, Reputationsmanagement in Richtung Employer Branding, Krisenprävention und Krisenkommunikation. Zu diesen Themen hat Orca van Loon strategische Allianzen mit Partnern wie dem Corporate Security Spezialisten Result Group, der internationalen Rechstanwaltssoziätet DLA Piper sowie der Technologieberatung Die Denkfabrik entwickelt.

Die "Konzentration auf die Kernkompetenzen" zahle sich aus, denn Orca van Loon gewann neue Mandate zum Beispiel von EBC Hochschule, Hansa-Heemann AG, Thermo Fisher Scientific, Industrie- und Handelskammer zu Kiel und TU Dresden.

2016 war die Gruppe arg geschrumpft, u.a. aufgrund der Schließung von Orca im Hafen