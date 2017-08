%%%Apple startet neue globale Werbe-Offensive für Siri%%%

In der neuen weltweiten Werbe-Offensive des Internet- und Technik-Konzerns Apple zeigt der Schauspieler Dwayne Johnson - bekannt als "The Rock" - wie man mit Siri den Tag "beherrschen" kann. Während der Vorbereitung für einen Dreh hört der Schauspieler, man könne nicht mehr Termine haben als "The Rock" – also als er selbst. "Die Wette gilt", denkt er sich und erledigt alle seine Lebensziele von Malereien in einer Kuppel in Rom zu im Weltraum schweben.Der 3:30 Minuten Spot "The Rock x Siri dominate the Day" wurde Anfang dieser Woche öffentlich gestartet und erreichte bereits 23 Millionen Views auf den Social Media Kanälen. Apple plant mehrere 15 sekündige Follow-ups. Der erste Follow-up ist für heute (2. August 2017) in den USA und China geplant, es folgen Deutschland, Frankreich, Australien, Brasilien, Kanada, Chile, Indien, Italien, Thailand, Japan, Korea, Mexiko, Russland, Singapur, Spanien, Großbritannien und die Türkei. Für den chinesischen Markt gibt es einen exklusiven 15-Sekuden-Spot, in dem Johnson Mandarin lernt.