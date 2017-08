%%%Zum golden Hirschen inszeniert italienische Lebensfreude für Ramazzotti %%%

Der Spirituosen- und Weinhersteller Pernod Ricard Deutschland GmbH mit Sitz in Köln hat für seinen Kräuterlikör Ramazzotti eine Kampagne gestartet, die italienische Lebensfreude und Genuss in den Mittelpunkt stellt. Das Unternehmen setzt zu diesem Zweck Motive ein, auf denen die Ramazzotti-Flasche und ein Glas mit Headlines abgebildet werden. Ramazzotti setzt dabei auf regionale Besonderheiten und eine Kundenansprache auf Augenhöhe.

Verantwortlich für die Kampagne ist die Werbeagentur Zum goldenen Hirschen Köln. Bereits seit 2012 betreut der Dienstleister zahlreiche Marken für Pernod Ricard Deutschland. Dazu zählen unter anderen Lillet, Havana Club, Beefeater, Chivas Regal sowie Malibu. Um den Media-Etat kümmert sich die Agentur MEC unter Leitung von Jessica Wiethoff, Account Group Head von MEC. Realisiert wurden die neuen Kampagnenmotive mit dem Still Life- und Liquid-Fotografen Jörg Kritzer.

Die Kampagne soll ab August über zahlreiche Touchpoints wie auf Außenflächen, im Handel, in der Gastronomie, im Addressable-TV und in den Social Media-Kanälen ausgesteuert werden. Zudem werden die Werbemaßnahmen auf Events wie dem Oktoberfest in München oder dem Sommerfest in Stuttgart zu sehen sein. Dort sollen CLPs und Edgar Cards in der Gastronomie sowie Infoscreens die Aufmerksamkeit auf die Marke lenken. Bislang warb das Unternehmen vornehmlich mit dem TV-Spot 'Leben. Lieben. Lachen.', im POS sowie mit Online-Maßnahmen.

Der Getränkehersteller Pernod Ricard mit Hauptsitz in Paris wurde 1975 gegründet und vertreibt und vermarktet Spirituosen und Weine in 85 Ländern. Insgesamt beschäftigt Pernod Ricard weltweit rund 18.500 Mitarbeiter. Auf dem deutschen Markt umfasst das Sortiment unter anderem die Marken Ramazzotti, Havana Club, Absolut, Ballantine´s, Chivas Regal, Jameson, The Glenlivet, Malibu und Lillet.